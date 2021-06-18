Путін призначив вибори до Держдуми

Голосування заплановане на 19 вересня.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення виборів до Державної думи.

Документ був підписаний 17 червня, повідомляється на сайті Кремля.

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Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування. Вибори заплановані на 19 вересня 2021 року.

Під час виборів оберуть 450 депутатів: 225 - за партійними списками, а 225 - за одномандатними округами. Одночасно з виборами до Держдуми мають відбудуться вибори голів дев’яти суб’єктів Росії і 39 регіональних парламентів.

До слова, у семи російських регіонах голосування відбуватиметься пройде онлайн. Зробити це зможуть жителі Москви, Севастополя, Курської, Мурманської, Нижегородської, Ростовської та Ярославської областей.

Нагадаємо, Володимир Путін 4 червня підписав закон про тимчасову заборону на обрання в будь-які виборні органи влади для керівників, членів та працівників організацій, визнаних "екстремістськими" або "терористичними". Термін заборони становитиме п'ять років, для учасників і працівників - три роки.

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