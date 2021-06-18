Путин назначил выборы в Госдуму

Голосование запланировано на 19 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу.

Документ был подписан 17 июня, сообщается на сайте Кремля.

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Указ вступает в силу со дня официального опубликования. Выборы запланированы на 19 сентября 2021 года.

Во время выборов выберут 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам. Одновременно с выборами в Госдуму должны состояться выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

К слову, в семи российских регионах голосования будет происходить пройдет онлайн. Сделать это смогут жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

Напомним, Владимир Путин 4 июня подписал закон о временном запрете на избрание в любые выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных "экстремистскими" или "террористическими". Срок запрета составит пять лет, для участников и работников — три года.

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