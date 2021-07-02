Исторический матч в Риме: главные события вокруг четвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия

Исторический матч в Риме: главные события вокруг четвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия

Поединок в "Вечном городе" начнется в 22:00.

В субботу, 3 июля, сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале Чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в 1/4 финала Евро-2020 будут противостоять национальной команде Англии.

Поединок Украина - Англия состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Читайте также: Украина - Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

ТСН.ua рассказывает обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Саутгейт победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку