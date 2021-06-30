Украина - Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

Украина - Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020

Поединок состоится 3 июля в Риме.

В субботу, 3 июля, сборная Украины проведет четвертьфинальный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Англии.

Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

Где смотреть матч Украина - Англия

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия и главных событий вокруг первого в истории нашей сборной четвертьфинала континентального первенства.

Прогнозы букмекеров на матч Украина - Англия

Команда Андрея Шевченко является абсолютным андердогом поединка. На победу украинской сборной в основное время принимаются ставки с коэффициентом 8.90. Ничья - 4.50. Успех "Трех львов" - 1.44.

Проход сборной Украины в полуфинал Чемпионата Европы оценен коэффициентом 5.10. Выход англичан в следующий раунд плей-офф - 1.20.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку