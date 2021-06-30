Україна - Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Україна - Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Поєдинок відбудеться 3 липня в Римі.

У суботу, 3 липня , збірна України проведе чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи-2020 проти команди Англії.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

Де дивитися матч Україна - Англія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія та головних подій навколо першого в історії нашої збірної чвертьфіналу континентальної першості.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Англія

Команда Андрія Шевченка є абсолютним андердогом поєдинку. На перемогу української збірної в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 8.90. Нічия - 4.50. Успіх "Трьох левів" - 1.44.

Прохід збірної України у півфінал Чемпіонату Європи оцінений коефіцієнтом 5.10. Вихід англійців до наступного раунду плейоф - 1.20.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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