Україна - Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Поєдинок відбудеться 3 липня в Римі.
У суботу, 3 липня, збірна України проведе чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи-2020 проти команди Англії.
Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
- У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.
Де дивитися матч Україна - Англія
У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2".
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія та головних подій навколо першого в історії нашої збірної чвертьфіналу континентальної першості.
Прогнози букмекерів на матч Україна - Англія
Команда Андрія Шевченка є абсолютним андердогом поєдинку. На перемогу української збірної в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 8.90. Нічия - 4.50. Успіх "Трьох левів" - 1.44.
Прохід збірної України у півфінал Чемпіонату Європи оцінений коефіцієнтом 5.10. Вихід англійців до наступного раунду плейоф - 1.20.
- Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).
- Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).