Чехія - Данія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку з Олімпійського стадіону в Баку.

У суботу, 3 липня, в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінуться збірні Чехії та Данії. Гра відбудеться на Олімпійському стадіоні в Баку і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Чехія - Данія. Переможець протистояння у півфіналі вийде на тріумфатора дуелі Україна - Англія.

Чехія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті D. У своїй групі чехи перемогли Шотландію (2:0), зіграли внічию з Хорватією (1:1) і поступилися Англії (0:1). В 1/8 фіналу чехи сенсаційно обіграли Нідерланди (2:0).

Данія пробилася до плейоф з другого місця групи B. Скандинави програли Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а в останньому матчі розгромили Росію (4:1). В 1/8 фіналу данці знищили Уельс (4:0).

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