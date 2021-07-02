Чехия - Дания: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Текстовый репортаж поединка с Олимпийского стадиона в Баку.

В субботу, 3 июля, в матче 1/4 финала Евро-2020 встретятся сборные Чехии и Дании. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Дания. Победитель противостояния в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли Украина - Англия.

Чехия завоевала путевку в плей-офф, заняв третье место в квартете D. В своей группе чехи победили Шотландию (2:0), сыграли вничью с Хорватией (1:1) и уступили Англии (0:1). В 1/8 финала чехи сенсационно обыграли Нидерланды (2:0).

Дания пробилась в плей-офф со второго места группы B. Скандинавы проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а в последнем матче разгромили Россию (4:1). В 1/8 финала датчане уничтожили Уэльс (4:0).

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