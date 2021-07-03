Украина - Англия: команды назвали стартовые составы на битву за полуфинал Евро-2020

Украина - Англия: команды назвали стартовые составы на битву за полуфинал Евро-2020

Поединок в Риме начнется в 22:00.

Сборные Украины и Англии объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2020, который состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Украина: Бущан - Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Сидорчук, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд - Шоу, Стоунз, Магуйар, Уокер - Райс, Филлипс - Санчо, Стерлинг, Маунт - Кейн

Поединок Украина - Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

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Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

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