Украина - Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на Олимпийском стадионе в Риме.

В субботу, 3 июля, сборная Украины встретится с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Для нашей национальной команды это будет первый четвертьфинал в истории чемпионатов Европы.

Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Брыха прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

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