Легендарный Сил поделился впечатлениями от первого визита во Львов

Недавно артист выступил на джазовом фестивале.

Легендарный британский певец, обладатель трех "Грэмми" Сил недавно выступил на украинском фестивале Leopolis Jazz Fest 2021.

Так, ранее артист приезжал с концертом в Киев, впрочем, во Львове артист впервые. В программе "Світське життя" звезда поделился впечатлениями от города.

"Я только прилетел из Лос-Анджелеса и весь день был джетлаг, отходил от перелета и смены часовых поясов. Не успел еще много увидеть, но Львов представляется чрезвычайно живописным, красивым городом. Мне нравится старинная архитектура, когда действительно видно, что в ней есть большая история. И вообще, по поводу украинцев у меня только хорошие впечатления", — отметил исполнитель.

Генри Сэмюэл (имя Сила — Ред.) добавил, что изрядно соскучился по живым концертам и получил необычайное удовольствие от выступления во Львове.

Напомним, ранее Сил заявил, что не отпускает детей с Клум в Европу через ее скрытый план. Семейные перипетии бывших супругов продолжаются.

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