Легендарний Сіл поділився враженнями від першого візиту до Львова

Нещодавно артист виступив на джазовому фестивалі.

Легендарний британський співак, володар трьох "Греммі" Сіл нещодавно виступив на українському фестивалі Leopolis Jazz Fest 2021.

Так, раніше артист приїздив з концертом до Києва, втім, у Львові артист вперше. У програмі "Світське життя" зірка поділився враженнями від міста.

"Я лише прилетів із Лос-Анджелеса і весь день мав джетлаг, відходив від перельоту та зміни часових поясів. Не встиг ще багато побачити, але Львів видається надзвичайно мальовничим, гарним містом. Мені подобається старовинна архітектура, коли дійсно видно, що у ній є велика історія. І загалом, щодо українців у мене лише гарні враження", – зазначив виконавець.

Генрі Семюел (ім'я Сіла – Ред.) додав, що неабияк скучив за живими концертами та отримав надзвичайне задоволення від виступу у Львові.

Нагадаємо, раніше Сіл заявив, що не відпускає дітей з Клум до Європи через її прихований план. Сімейні перипетії колишнього подружжя тривають.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання