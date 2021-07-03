Коронавірус в Україні: МОЗ дозволило комбінувати різні вакцини, як саме та кому можна

Коронавірус в Україні: МОЗ дозволило комбінувати різні вакцини, як саме та кому можна

Поки в Україні дозволено використовувати лише дві схеми змішування вакцин.

У Міністерстві охорони здоров'я остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках. Якщо перше щеплення було закордонною вакциною Moderna, якої не має в Україні, тоді можна використовувати Pfizer, якщо є дефіцит вакцини AstraZeneca, або під час першого щеплення були небажані реакції, тоді як другу дозу можуть використовувати Pfizer.

Як це довести, хто буде слідкувати за комбінуванням вакцини – дивіться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

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Олена щепилася вакциною AstraZeneca, виробленою у Південній Кореї. Після вакцинації у неї почалися болі в ногах, яких ніколи не мала дівчина раніше.

"На другу добу наче як судоми, мурашки бігають в ногах. Я відчуваю, що нога болить, і мені здається, що можу впасти ", - розповідає жінка.

Олена звернулася до сімейного лікаря і проходить різноманітні обстеження.

Чому болять ноги, тягнуть вени, виникають судоми - лікарі не можуть назвати причину. І на пряму це не пов'язують з вакцинацією, хоча в інструкції зазначений біль у кінцівках. Минуло вже 8 тижнів після вакцинації, біль не проходить. Однак Олена хоче отримати другу дозу вакцини і захистити себе від коронавірусу.

"Зважаючи на цю ситуацію, можливо, що буде висновок лікаря, я б хотіла Pfizer після AstraZeneca", - зазначає жінка.

У таких випадках, як у Олени Міністерство охорони здоров'я офіційно дозволило комбінувати вакцини. Навіть якщо прямий зв'язок з небажаними наслідками і вакциною не доведений. Однак рекомендувати друге щеплення іншим типом вакцин може лише лікар.

Це не буде рутинна процедура, змішувати вакцини можна лише у виключних випадках - це не бажані наслідки після першої дози або алергічна реакція, дефіцит вакцини, або її відсутність.

Поки в Україні дозволено використовувати дві схеми:

Перша доза AstraZeneca, друга Pfizer.

Якщо людина закордоном першу дозу отримала Moderna, її поки не використовують в Україні, то у якості другої дози можна використовувати Pfizer.

Новини України: у МОЗ дозволили комбінувати вакцини різних виробників

Ще на початку цього року науковці виступали проти міксування вакцин. Одна нині кілька країн провели дослідження і з'ясували - використання різних типів вакцини не лише безпечне, а й формує набагато потужнішу імунну відповідь.

Вакцина AstraZeneca - це вектора вакцина на основі аденовірусу шимпанзе - вона ніби знайомить організм з коронавірусом і готує його до формування антитіл. Після неї мРНК вакцина, якою є Pfizer, починає працювати швидше і потужніше - пояснює дослідник у швейцарській біотехнологічній компанії Федір Боховчук.

Нещодавно закінчилося британське серйозне дослідження, яке доводить, що комбінування AstraZeneca призводить не тільки до високого рівні антитіл, а ще до високої клітинної відповіді Т-клітини (це допоміжні клітини імунної системи, які допомагають більш довго захищати від вірусу).

Чи можна комбінувати вакцину від Johnson&Johnson, зараз так само тривають дослідження у світі. А от щодо китайської вакцини CoronaVac, таких даних не має, тому її не можна міксувати з іншими типами вакцин.

Нові дослідження, також дозволили в деяких європейських країнах використовувати лише одну вакцинацію для тих, хто вже перехворів на коронавірус. Українська технічна група експертів з імунопрофілактики також розглядала це питання, однак вирішила, що українцям, які вже хворіли, все ж треба щеплюватися двічі: "Чому ми 2 дози залишаємо, тому що ми зробили це з огляду на "Дельта" вірус. Ми знаємо, що одна доза працює гірше".

Нову хвилю коронавірусу в країні чекають восени, однак розповсюдження "Дельта" вірусу може прискорити спалах захворюваності. Тому для України вкрай важливо щепити за літо якомога більше своїх громадян двома дозами, бо саме вони дають захист від мутованого штаму коронавірусу.

Нагадаємо, у США проти COVID-19 почали вакцинувати тварин: хто отримав укол першим.

Ірина Маркевич, Ігор Сулій, ТСН, 1+1.

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