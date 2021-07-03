У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу

У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу

Повністю вакциновані понад 800 тисяч українців.

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 94 547 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Одну дозу препарату отримали 37 107 людей. Повністю імунізовані (вакцинувалися двома дозами) 57 440 людей. Протягом доби працювали 559 мобільних бригад, 1410 пунктів щеплення, а також 26 центрів вакцинації.

У МОЗ інформують, що від початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україні провели 2 862 160 щеплень:

одну дозу препарату отримали 2 038 237 осіб

препарату отримали 2 038 237 осіб дві дози препарату отримали 823 923 особи

В Україні станом на ранок 3 липня зафіксовано 705 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 36 людей, ще 1 072 одужали. Було проведено 43 004 тести.

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