В Минздраве сообщили, сколько украицев сделали прививки от коронавируса

В Минздраве сообщили, сколько украицев сделали прививки от коронавируса

Полностью вакцинированы более 800 тысяч украинцев.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 94 547 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Одну дозу получили 37 107 человек. Полностью иммунизированы (вакцинировались двумя дозами) 57440 человек. В течение суток работали 559 мобильных бригад, 1410 пунктов прививки, а также 26 центров вакцинации.

В Минздраве информируют, что с начала компании вакцинации от COVID-19 в Украине провели 2 862 160 прививок:

одну дозу получили 2 038 237 человека

получили 2 038 237 человека две дозы получили 823 923 человека

В Украине по состоянию на утро 3 июля зафиксировано 705 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 36 человек, еще 1072 выздоровели. Было проведено 43 004 тесты.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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