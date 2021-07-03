У США проти COVID-19 почали вакцинувати тварин: хто отримав укол першим

У США проти COVID-19 почали вакцинувати тварин: хто отримав укол першим

Щеплення проводиться спеціально розробленою для тварин вакциною американського виробника Zoetis.

Зоопарк американського міста Окленд, штат Каліфорнія, першим почав експериментальну вакцинацію тварин проти COVID-19. Тварин обирали за принципом їх уразливості до коронавірусу. Вакцинацію розпочали через випадки захворювання диких тварин на COVID-19, які зафіксували по всьому світу.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Зазначається, що у зоопарку вже прищепили тигрів, ведмедів грізлі, чорних ведмедів, гірських левів і тхорів. Наступними в списку зоопарку з 110 тварин, яким будуть зроблені щеплення, йдуть шимпанзе, ще кілька ведмедів, левів і дві гієни.

Щеплення проводиться спеціально розробленою для тварин вакциною американського виробника Zoetis, яка схвалена для експериментального використання у 100 видів ссавців в індивідуальному порядку Міністерством сільського господарства США і ветеринарами відповідних штатів.

Zoetis має намір виділити понад 11 тисяч доз препарату для майже 70 зоопарків США, а також для більше десятка святилищ, академічних установ та державних організацій у 27 штатах країни.

Раніше дев'ять людиноподібних мавп вакцинували від COVID-19 у сафарі-парку в американському місті Сан-Дієго штату Каліфорнія.

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