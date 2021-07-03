В США против COVID-19 начали вакцинировать животных: кто получил укол первым

В США против COVID-19 начали вакцинировать животных: кто получил укол первым

Прививка проводится специально разработанной для животных вакциной американского производителя Zoetis.

Зоопарк американского города Окленд, штат Калифорния, первым начал экспериментальную вакцинацию животных против COVID-19. Животных выбирали по принципу их уязвимости к коронавирусу. Вакцинацию начали из-за случаев заболевания диких животных COVID-19, которые зафиксировали по всему миру.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Отмечается, что в зоопарке уже привили тигров, медведей гризли, черных медведей, горных львов и хорьков. Следующими в списке зоопарке из 110 животных, которым будут сделаны прививки, идут шимпанзе, еще несколько медведей, львов и две гиены.

Прививка проводится специально разработанной для животных вакциной американского производителя Zoetis, одобренной для экспериментального использования у 100 видов млекопитающих в индивидуальном порядке Министерством сельского хозяйства США и ветеринарами соответствующих штатов.

Zoetis намерена выделить более 11 тысяч доз препарата для почти 70 зоопарков США, а также для более десятка заповедников, академических учреждений и государственных организаций в 27 штатах страны.

Ранее девять человекообразных обезьян вакцинировали от COVID-19 в сафари-парке в американском городе Сан-Диего штата Калифорния.

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