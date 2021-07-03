Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на Олімпійському стадіоні в Римі.

У суботу, 3 липня , збірна України зустрінеться з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Для нашої національної команди це буде перший чвертьфінал в історії чемпіонатів Європи.

Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха пролунає о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

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