Найстильніший тренер: що носить Андрій Шевченко

Знаменитий футболіст і головний тренер збірної України любить люксові марки і дружить з Армані, але на поле вийшов в українському бренді.

Андрій Шевченко за свою спортивну кар'єру зумів домогтися величезних висот і увійти у світову спортивну історію, як один з найкращих футболістів України, і як перший тренер збірної, під чиїм керівництвом команда увійшла 1/8 фіналу Євро-2020. Але окрім колосальних спортивних успіхів за ним помічена ще одна особливість — хороший смак.

Шевченко, як і безліч успішних і знаменитих, потрапив і до світу моди. Знайомство українця з fashion-індустрією почалося, коли він приїхав до Мілана, щоб грати за однойменний спортивний клуб, де і занурився в життя "модної столиці" Італії. Саме тут футболіст познайомився зі знаменитим модельєром Джорджо Армані і одним з яскравих моментів їхньої дружби став показ на Тижні чоловічої моди 2001 року. Тоді кутюр'є запропонував українцеві пройтися подіумом, демонструючи костюм з нової колекції.

Андрій Шевченко / Getty Images

"Це так спонтанно вийшло. Коли мені подзвонили з пропозицією, я як раз відпочивав і відповів: "Чому ні? Можна спробувати", — розповідав Андрій в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Було важко. На подіумі дуже слизько, тому я весь час думав про те, як би не впасти. Крім преси, там були присутні багато цікавих людей: Шон Коннері, Бред Пітт, Джордж Клуні. Організатори зробили дуже гарну презентацію: закрився показ, вони повісили позаду екран і на ньому показали нарізку з декількох забитих мною м'ячів. Потім зробили мій гарний вихід. Думаю, все вдалося — мені навіть самому було дуже цікаво", — додав він тоді про свій перший модельний досвід.

Але на цьому ні їхня співпраця, ні дружба не закінчилися — футболіст знову брав участь у дефіле цього італійського бренду 2002 року і представляв колекцію сезону осінь-зима 2002/2003.

Незабаром дружба футболіста і модельєра вийшла на новий рівень і вони стали ще й бізнес-партнерами вирішивши відкрити в Києві бутик Armani Collezioni, який пропрацював в столиці кілька років. 2006 року Шевченко став обличчям осінньо-зимової колекції марки. Цікаво, що і зі своєю дружиною, моделлю Крістен Пазік, Шевченко теж познайомився на афтепаті одного з показів Armani.

Андрій Шевченко з дружиною і Джорджо Армані / Getty Images

Але цей італійський бренд не єдиний, з яким Шевченко співпрацював. Також футболіст був помічений в рекламному проєкті Heroes спортивної марки Reebok і ще таких гігантів спортивного взуття як Nike і Mizuno. Разом з Крістен Андрій навіть відкривав онлайн-магазин чоловічого одягу IKKON, який представляв різні люксові бренди, серед яких були Rick Owens, Valentino, Luigi Borrelli, Roberto Cavalli, Calvin Klein Collection і AG Adriano Goldschmied.

Андрій Шевченко / Getty Images

А ось на Євро-2020 Андрій Шевченко вийшов на стадіон в елегантному і строгому темно-синьому костюмі від українського бренду Arber, який прикрашав герб України на нагрудній кишені.

Андрій Шевченко / Getty Images

У звичайному житті Андрій Шевченко надає перевагу простішим, лаконічним і не таким яскравим образам. Але на заходах часто з'являвся в стильних смокінгах і костюмах. Одними з улюблених брендів знаменитості є такі марки як Tom Ford, Dolce & Gabbana і, звичайно ж, Armani.

Андрій Шевченко з дружиною / Getty Images

Андрій Шевченко з дружиною / Getty Images

Андрій Шевченко з дружиною / Getty Images

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