Збірна Данії стала першим чвертьфіналістом Євро-2020: "винесла" Уельс з Гаретом Бейлом

Героєм зустрічі став Каспер Дольберг.

Збірна Данії розгромила національну команду Уельсу в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і стала першим чвертьфіналістом турніру. Зустріч на стадіоні "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі завершилася з рахунком 4:0.

Валлійці краще розочали поєдинок, і вже в його дебюті двічі дальніми ударами воротам Каспера Шмайхеля загрожував Гарет Бейл, але обидва рази вінгеру трохи не вистачало точності.

Associated Press

Хвилини від 15-ї данці вирівняли гру, а потім і зовсім перехопили ініціативу. На 27-й хвилині вони втілили свою ігрову перевагу в гол Каспера Дольберга, якому вдався шикарний дальній удар.

У дебюті другого тайму форвард данців зробив дубль після грубої помилки захисника валлійців Ніко Вільямса, який подарував йому м'яч у власному карномуй майданчику.

Associated Press

Після цього гра у валлійців остаточно розладналася, а данці в кінцівці оформили розгром. Спочатку забитим м'ячем відзначився Йоакім Меле, а потім крапку у грі поставив Мартін Брейтвейт.

У чвертьфіналі збірна Данії зіграє з переможцем пари Нідерланди - Чехія.

Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 2-3 липня.

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