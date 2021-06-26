На Донбасі неспокійно: бойовики гатять з мінометів і гранатометів

На Донбасі неспокійно: бойовики гатять з мінометів і гранатометів

Від початку доби було зафіксовано 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

На Донбасі, в зоні проведення ООС, сьогодні, 26 червня, неспокійно. Зокрема, від початку доби було зафіксовано 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.

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"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Неспокійно і біля Красногорівки. А у напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - розповіли в пресслужбі ООС.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, га Донбасі загинув український військовий Андрій Гонар. Нашого бійця не стало в зоні ООС під час несення служби в районі населеного пункту Піски. У нього залишилося троє дітей.

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