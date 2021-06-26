Уельс - Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж першого поєдинку плейоф із Амстердама.

У суботу, 26 червня , раунд плейоф фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 стартує матчами 1/8 фіналу. Першого чвертьфіналіста турніру визначать збірні Уельсу та Данії.

Поєдинок прийме "Йоган Кройф Арена" в Амстердамі, початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Уельс - Данія.

У чвертьфіналі переможець поєдинку Уельс - Данія зіграє з сильнішим у парі Нідерланди - Чехія.

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Уельс вийшов в 1/8 фіналу з другого місця в групі A. Валійці зіграли внічию зі Швейцарією (1:1), після чого обіграли Туреччину (2:0) і поступилися Італії (0:1).

Данія пробилася до плейоф з другого місця групи B. Скандинави програли Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), а в останньому матчі розгромили Росію (4:1).

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