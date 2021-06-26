Уэльс - Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Текстовый репортаж первого поединка плей-офф из Амстердама.

В субботу, 26 июня, раунд плей-офф финальной части Чемпионата Европы-2020 стартует матчами 1/8 финала. Первого четвертьфиналиста турнира определят сборные Уэльса и Дании.

Поединок примет "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме, начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Уэльс - Дания.

В четвертьфинале победитель поединка Уэльс - Дания сыграет с сильнейшим в паре Нидерланды - Чехия.

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Уэльс вышел в 1/8 финала со второго места в группе A. валлийцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1), после чего обыграли Турцию (2:0) и уступили Италии (0:1).

Дания пробилась в плей-офф со второго места группы B. Скандинавы проиграли Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а в последнем матче разгромили Россию (4:1).

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