Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020: с кем сыграет Украина

Поединки состоятся 2-3 июля.
29 июня состоялись заключительные матчи 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. По их итогам стали известны все четвертьфинальные пары турнира.
Сборная Украины, обыграв команду Швеции, сыграет с Англией. Поединок состоится в субботу, 3 июля, на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары Украина - Англия в полуфинале выйдет на победителя пары Чехия - Дания.
Все пары 1/4 финала Евро-2020
Пятница, 2 июля
19:00 Швейцария - Испания (Санкт-Петербург)
22:00 Бельгия - Италия (Мюнхен)
Суббота, 3 июля
19:00 Чехия - Дания (Баку)
22:00 Украина - Англия (Рим)