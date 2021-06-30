Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Євро-2020: з ким зіграє Україна

Поєдинки відбудуться 2-3 липня.
29 червня відбулися заключні матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. За їхніми підсумками стали відомі всі чвертьфінальні пари турніру.
Збірна України, обігравши команду Швеції, зіграє з Англією. Поєдинок відбудеться у суботу, 3 липня, на стадіоні "Олімпіко" в Римі (Італія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Переможець пари Україна - Англія в півфіналі вийде на переможця пари Чехія - Данія.
Всі пари 1/4 фіналу Євро-2020
П'ятниця, 2 липня
19:00 Швейцарія — Іспанія (Санкт-Петербург)
22:00 Бельгія — Італія (Мюнхен)
Субота, 3 липня
19:00 Чехія — Данія (Баку)
22:00 Україна — Англія (Рим)