Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ

Это соглашение было подписано в 2000 году в Москве и ратифицирована в Украине в 2002 году.
Украина завтра, 4 июля, выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается защиты прав потребителей.
Соответствующий закон опубликовали на сайте издания "Голос Украины".
"Верховная Рада постановляет выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 в г. Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года", — говорится в сообщении.
Напомним, Украина в феврале 2021 вышла из единого гражданского и военного воздушного пространства в СНГ.
Ранее Украина вышла из ряда энергетических соглашений СНГ.