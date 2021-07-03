Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ

Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ

Это соглашение было подписано в 2000 году в Москве и ратифицирована в Украине в 2002 году.

Украина завтра, 4 июля, выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается защиты прав потребителей.

Соответствующий закон опубликовали на сайте издания "Голос Украины".

Также читайте Путин разрешил Росгвардии блокировать движение в Керченском проливе: реакция МИД Украины

"Верховная Рада постановляет выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, подписанного 25 января 2000 в г. Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина в феврале 2021 вышла из единого гражданского и военного воздушного пространства в СНГ.

Ранее Украина вышла из ряда энергетических соглашений СНГ.

Новости Украины: в интервью Зеленский объяснил разницу между украинцами и россиянами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку