Україна вийде з ще однієї угоди з СНД

Україна вийде з ще однієї угоди з СНД

Ця угода була підписана у 2000 році в Москві та ратифікована в Україні в 2002 році.

Україна завтра, 4 липня, вийде із ще однієї угоди з СНД. Вона стосується захисту прав споживачів.

Відповідний закон опублікували на сайті видання "Голос України".

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"Верховна Рада постановляє вийти з угоди про основні напрями співробітництва держав -учасниць Співдружності незалежних держав в галузі захисту прав споживачів, підписаної 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом України від 7 березня 2002 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна у лютому 2021 року вийшла з єдиного цивільного та військового повітряного простору з СНД.

Раніше Україна вийшла з низки енергетичних угод СНД.

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