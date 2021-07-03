Україна вийде з ще однієї угоди з СНД

Ця угода була підписана у 2000 році в Москві та ратифікована в Україні в 2002 році.
Україна завтра, 4 липня, вийде із ще однієї угоди з СНД. Вона стосується захисту прав споживачів.
Відповідний закон опублікували на сайті видання "Голос України".
"Верховна Рада постановляє вийти з угоди про основні напрями співробітництва держав -учасниць Співдружності незалежних держав в галузі захисту прав споживачів, підписаної 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом України від 7 березня 2002 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна у лютому 2021 року вийшла з єдиного цивільного та військового повітряного простору з СНД.
Раніше Україна вийшла з низки енергетичних угод СНД.