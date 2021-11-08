В мире впервые диагностировали астму, вызванную изменениями климата

По словам медиков, загрязнение воздуха от лесных пожаров в июле и августе в 43 раза превысило приемлемые нормы.

В Канаде врач впервые в мире поставил диагноз "астма, вызванная из-за изменений в климате". Он утверждает, что жара и плохое качество воздуха способствовали ухудшению здоровья пациентки, которая обратилася к нему с жалобами на затрудненное дыхание.

Об этом заявил доктор Кайл Мерритт, работающий в больнице в Нельсоне, Британская Колумбия, пишет Times Colonist и Science Times.

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"Если мы не будем смотреть на основную причину, а только лечить симптомы, мы будем все больше отставать", — сказал врач в отделении неотложной помощи Glacier Media .

Отметим, в Британской Колумбии этим летом был установлен новый рекорд Канады, где температура достигла 121 градуса по Фаренгейту (49,5 градуса по Цельсию). Как тогда сообщали местные власти, из-за жары погибли более полутысячи человек. Когда волна жары отступила, еще одна опасность для здоровья появилась из- за густого дыма от лесных пожаров, ухудшившего качество воздуха.

Выводы Меррита и других врачей в западной канадской провинции вдохновили его коллег на создание организации " Врачи и медсестры для планетарного здоровья " . Согласно веб-сайту, медицинские работники создали группу, чтобы добиваться улучшения здоровья путем сохранения окружающей среды. Они выразили обеспокоенность по поводу климатической проблемы и ее потенциальных последствий для здоровья. По их словам, загрязнение воздуха от лесных пожаров в июле и августе в 43 раза превысило приемлемые нормы для здоровья.

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