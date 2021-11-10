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Священна річка в отруйній піні: в Нью-Делі забруднилася річка

Священна річка в отруйній піні: в Нью-Делі забруднилася річка

Associated Press

У водоймі моляться віряни.

Священна річка в отруйній піні: в індійській столиці забруднилася водойма Ямуна.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 листопада.

Річка Ямуна у Нью-Делі вкрилася піною. Вірянам, які традиційно моляться у ній, не залишається нічого іншого, як лізти у забруднену воду.

Активісти кажуть, що отруйна піна на річці утворилася через незаконні викиди промислових відходів кількох підприємств столиці, які ніхто не контролює. Водночас, міська влада запевняє: ніби у забрудненні винні два сусідні штати, якими також тече ця річка.

Новини світу: річка Ямуна у Нью-Делі вкрилася шаром піни

Новини світу: річка Ямуна у Нью-Делі вкрилася шаром піни

Як повідомлялося, станом на кінець серпня 2021 року кількість сміття у світі через пандемію COVID-19 збільшилася на понад 8 млн тонн. Пандемія призвела до збільшення попиту на засоби одноразового захисту та матеріали для тестування на наявність коронавірусної інфекції, виготовлені із застосуванням пластику. 

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