У Вінниці знайшли зниклу матір з сином: де вони були

У Вінниці знайшли зниклу матір з сином: де вони були

Їх розшукували від 26 жовтня.

У Вінниці поліцейські розшукали зниклу матір з дитиною. З’ясувалося, що вони поїхали до знайомого в місто.

Про це повідомили у поліції області.

8 листопада до поліції надійшло повідомлення від мешканця Вінницького району про зникнення його сестри та її 3-річного сина. 21-річна жителька села Вінницькі Хутори разом із малолітнім хлопчиком пішла з дому 26 жовтня та не виходила на зв’язок.

Орієнтування на розшук зниклої та її сина надали усім працівникам Вінницького районного управління поліції та поліцейським сусідніх районів. Також інформацію про розшук розмістили у соцмережах та в засобах масової інформації.

8 листопада розшукуваних знайшли поліцейські у Вінниці, куди жінка з сином приїхала до знайомого погостювати.

Наразі з ними все гаразд.

Нагадаємо, у Чернівцях знайшли тіло мертвого чоловіка після п'яти днів пошуків. Він пішов гуляти з собакою та не повернувся додому.

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