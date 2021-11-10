В Виннице нашли пропавшую мать с сыном: где они были

В Виннице нашли пропавшую мать с сыном: где они были

Их разыскивали с 26 октября.

В Виннице полицейские разыскали пропавшую мать с ребенком. Выяснилось, что они уехали к знакомому в город.

Об этом сообщили в полиции области.

8 ноября в полицию поступило сообщение от жителя Винницкого района об исчезновении его сестры и ее 3-летнего сына. 21-летняя жительница села Винницкие Хутора вместе с малолетним мальчиком ушла из дома 26 октября и не выходила на связь.

Ориентировку на розыск пропавшей и ее сына предоставили всем работникам Винницкого районного управления полиции и полицейским соседних районов. Также информацию о розыске разместили в соцсетях и средствах массовой информации.

8 ноября разыскиваемых нашли полицейские в Виннице, куда женщина с сыном приехала к знакомому погостить.

Сейчас с ними все хорошо.

Напомним, в Черновцах нашли тело мертвого мужчины после пяти дней поисков. Он гулял с собакой и не вернулся домой.

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