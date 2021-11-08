В Винницкой области исчезла мать с маленьким сыном (приметы)

Их разыскивают с 26 октября.
В Винницкой области исчезла 21-летняя женщина Валюк Ирина Юрьевна и ее трехлетний сын. 26 октября женщина вместе с ребенком ушла из дома и до сих пор не вернулась и не выходила на связь.
Об этом сообщили в полиции области.
Приметы пропавшей: женщина среднего телосложения, волосы темные, на левой руке татуировки в виде цветов.
Полиция просит жителей области в случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении женщины и ребенка позвонить в полицию на номер "102".
Напомним, в Черновцах нашли тело мертвого мужчины после пяти дней поисков. Он гулял с собакой и не вернулся домой.
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