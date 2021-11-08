Илон Маск назвал себя "лордом" в Twitter

Илон Маск назвал себя "лордом" в Twitter

Маск не прокомментировал свое решение о смене имени в соцсети.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя и локацию в Twitter.

Изобретателя и бизнесмена теперь зовут в соцсети Lorde Edge. Местом жительства он назвал Tröllheim. Маск не прокомментировал изменения и не объяснил причину своего поступка.

Ранее Илон Маск попросил 62,5 млн своих подписчиков определить будущее 10% его акций Tesla. За продажу ценных бумаг высказались 57,9% подписчиков, против — 42,1%. В общем в голосовании приняли участие свыше 3,5 миллионов человек.

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