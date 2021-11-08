Литва стягивает войска к белорусской границе

О количестве солдат и месте их расстановки Литва пока молчит.
Литва направляет войска к границе с Беларусью, чтобы предотвратить возможные вторжения нелегальных мигрантов.
Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что Литва может ввести чрезвычайное положение, как уже сделала Польша.
Вместе с тем, National Post пишет, что власти Литвы отказываются сообщать, сколько именно солдат будет перемещено к границе и где они будут развернуты. Такое решение обосновывают соображениями безопасности.
Напомним, 8 ноября сотни нелегальных мигрантов с территории Беларуси начали штурм польской границы. В Варшаве это уже окрестили "самой большой из всех до сих пор известных попыток массового силового проникновения в страну" и заявили, что силовики уже готовы встретить нелегалов.
Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик допустил, что "будет попытка насильственного перехода границы", но заверил, что польская сторона готова к такому сценарию.