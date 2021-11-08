Литва стягує війська до білоруського кордону

Про кількість солдатів та місце їх розсташування Литва поки мовчить.

Литва направляє війська до кордону з Булоруссю, аби попередити можливі вторгнення нелегальних мігрантів.

Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє Reuters.

У повідомленні йдеться, що Литва, може ввести надзвичайний стан, як вже зробила Польща.

Разом з тим, National Post пише, що влада Литви відмовляється розповідати, скільки саме солдатів буде переміщено до кордону, і де вони розгорнуться. Таке рішення обґрунтовують міркуваннями безпеки.

Нагадаємо, 8 листопада сотні нелегальних білоруських мігрантів почали штурм польського кордону. У Варшаві це вже охрестили "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що силовики вже готові зустріти нелегалів.

Заступник голови МЗС Польщі Петро Вавжик допустив, що "буде спроба насильницького переходу кордону", але запевнив, що польська сторона готова до такого сценарію.

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