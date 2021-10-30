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Маск планирует открыть новый университет в США: подробности

Маск планирует открыть новый университет в США: подробности

Associated Press

Подробности о новом проекте изобретатель пока не раскрыл.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск хочет открыть новый университет в Техасе.

"Я подумываю открыть новый университет - Институт технологии и науки Техаса", - написал Маск в Twitter.

Больше подробностей о новом проекте предприниматель пока не озвучил.

Заметим, что Маск учился в Королевском университете в Кингстоне в течение двух лет. Затем перевелся в университет Пенсильвании, где получил степени бакалавра по физике и экономике. Также он учился в Стэнфордском университете, но бросил учебу через два дня.

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