Маск планирует открыть новый университет в США: подробности

Подробности о новом проекте изобретатель пока не раскрыл.
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск хочет открыть новый университет в Техасе.
Am thinking of starting new university:— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021
Texas Institute of Technology & Science
"Я подумываю открыть новый университет - Институт технологии и науки Техаса", - написал Маск в Twitter.
Больше подробностей о новом проекте предприниматель пока не озвучил.
Заметим, что Маск учился в Королевском университете в Кингстоне в течение двух лет. Затем перевелся в университет Пенсильвании, где получил степени бакалавра по физике и экономике. Также он учился в Стэнфордском университете, но бросил учебу через два дня.
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