Маск планирует открыть новый университет в США: подробности

Подробности о новом проекте изобретатель пока не раскрыл.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск хочет открыть новый университет в Техасе.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

"Я подумываю открыть новый университет - Институт технологии и науки Техаса", - написал Маск в Twitter.

Больше подробностей о новом проекте предприниматель пока не озвучил.

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Заметим, что Маск учился в Королевском университете в Кингстоне в течение двух лет. Затем перевелся в университет Пенсильвании, где получил степени бакалавра по физике и экономике. Также он учился в Стэнфордском университете, но бросил учебу через два дня.

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