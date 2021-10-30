Маск планує відкрити новий університет у США: подробиці

Подробиці про новий проєкт винахідник поки що не розкрив.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск хоче відкрити новий університет у Техасі.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

"Я подумую відкрити новий університет – Інститут технології та науки Техасу", – написав Маск у Twitter.

Більше подробиць про новий проєкт підприємець поки що не озвучив.

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Зауважимо, що Маск навчався у Королівському університеті у Кінгстоні протягом двох років. Потім перевівся до університету Пенсільванії, де отримав ступінь бакалавра з фізики та економіки. Також він навчався у Стенфордському університеті, але кинув навчання за два дні.

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