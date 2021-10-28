Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію рейтингів Forbes

Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію рейтингів Forbes

Associated Press

Його статки наближаються до рекордних 300 мільярдів доларів.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію рейтингів Forbes. За останню добу його статки збільшилися до $271,3 млрд.

Про це повідомляє Forbes.

Це сталося завдяки ринковій капіталізації Tesla, акції якої зросли на 13% на тлі угоди з Hertz про постачання 100 тисяч електромобілів. 23% акцій Маска в Tesla (з урахуванням кредитних зобов'язань) становить основну частину його статків, але він також володіє міноритарною часткою в приватній ракетній компанії, яку він заснував у 2002 році, SpaceX. 

Варто зазначити, до Маска у вересні на першому місці був засновник Amazon Джефф Безос зі статками $201 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско. Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає дану ним рік тому обіцянку – продати усю свою нерухомість. Такою була його відповідь на критику щодо величезних статків та неповної сплати усіх податків.

Нерухомість Маска, а це сім маєтків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, експерти оцінили у понад 100 мільйонів доларів. Наразі підприємець разом із сім'єю живе у Техасі в будинку, який належить його компанії SpaceX й сплачує за нього 50 тисяч доларів оренди щомісяця.

Новини світу: Ілон Маск знову холостяк – винахідник розійшовся зі співачкою Граймз

Новини світу: Ілон Маск знову холостяк – винахідник розійшовся зі співачкою Граймз
Наступна публікація