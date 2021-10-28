Його статки наближаються до рекордних 300 мільярдів доларів.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію рейтингів Forbes. За останню добу його статки збільшилися до $271,3 млрд.

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Про це повідомляє Forbes.

Це сталося завдяки ринковій капіталізації Tesla, акції якої зросли на 13% на тлі угоди з Hertz про постачання 100 тисяч електромобілів. 23% акцій Маска в Tesla (з урахуванням кредитних зобов'язань) становить основну частину його статків, але він також володіє міноритарною часткою в приватній ракетній компанії, яку він заснував у 2002 році, SpaceX.

Варто зазначити, до Маска у вересні на першому місці був засновник Amazon Джефф Безос зі статками $201 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско. Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає дану ним рік тому обіцянку – продати усю свою нерухомість. Такою була його відповідь на критику щодо величезних статків та неповної сплати усіх податків.

Нерухомість Маска, а це сім маєтків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, експерти оцінили у понад 100 мільйонів доларів. Наразі підприємець разом із сім'єю живе у Техасі в будинку, який належить його компанії SpaceX й сплачує за нього 50 тисяч доларів оренди щомісяця.

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