Трамп відхрестився від обмежень Starshield для України: хто насправді ухвалив рішення

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не наказував обмежувати доступ України до військової супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. За його словами, він також не вважає, що відповідне рішення ухвалив власник SpaceX Ілон Маск.

Про це йдеться в заяві американського президента.

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, хто відповідальний за обмеження супутникового зв'язку для України, Трамп заперечив свою причетність.

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«Це був не я. І я не думаю, що це був Ілон. Я навіть не знаю, чи хтось узагалі це зробив. Наскільки я розумію, все залишилося так, як було», — сказав президент США.

Він також заявив, що Сполучені Штати не запроваджували обмежень на використання Україною Starshield.

Що відомо про суперечку між Трампом і Маском

Раніше Ілон Маск стверджував, що рішення щодо обмеження швидкості або використання Starshield належать до компетенції американських військових та зрештою президента США.

Водночас американські ЗМІ оприлюднили суперечливу інформацію про те, хто саме ініціював зміни в роботі супутникової системи.

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Зокрема, The Wall Street Journal повідомляло, що Маск особисто ухвалив рішення про обмеження супутникового зв'язку, попередньо провівши переговори з представниками адміністрації Трампа.

За інформацією CBS News, рішення Маска призвело до суттєвого уповільнення роботи системи, яку Україна використовує для військових операцій.

Водночас залишається незрозумілим, чи погоджував ці обмеження Білий дім.

Чому обмеження Starshield небезпечні для України

Проблеми із супутниковим зв'язком виникли на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

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Українська сторона повідомляла про обмеження швидкості зв'язку для безпілотників, які використовують систему Starshield.

Зокрема, йшлося про втрату стабільного з'єднання під час польоту дронів на швидкості понад 160 км/год.

Це створило проблеми для використання окремих типів ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, які застосовують для захисту від російських повітряних атак.

Український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомляв, що Київ веде переговори зі SpaceX та американською владою щодо скасування обмежень.

За його словами, особливе занепокоєння викликають труднощі з перехопленням швидкісних російських безпілотників.

Що заявили в Пентагоні

Міністр оборони США Піт Гегсет також заперечив, що Пентагон наказував обмежувати роботу Starshield для України.

За його словами, американське оборонне відомство не змінювало своєї позиції щодо українських військових і не видавало відповідних розпоряджень.

Гегсет наголосив, що питання використання супутникових сервісів регулюються умовами обслуговування, а рішення щодо них може ухвалювати SpaceX.

Схожу позицію висловив державний секретар США Марко Рубіо. Він заявив, що рішення щодо роботи комерційного Starlink належать компанії та Ілону Маску, а не Білому дому.

Водночас Рубіо підкреслив необхідність розрізняти Starlink і Starshield, оскільки йдеться про дві різні програми супутникового зв'язку.

Попри заяви американських посадовців, остаточної відповіді на запитання, хто санкціонував обмеження зв'язку для України, наразі немає.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

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