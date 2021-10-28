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Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes

Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes

Associated Press

Его состояние приближается к рекордным 300 миллиардам долларов.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes. За последние сутки его состояние увеличилось до $271,3 млрд.

Об этом сообщает Forbes.

Это произошло благодаря рыночной капитализации Tesla, акции которой выросли на 13% на фоне соглашения с Hertz о поставках 100 тысяч электромобилей. 23% акций Маска в Tesla (с учетом кредитных обязательств) составляет основную часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в частной ракетной компании, которую он основал в 2002 году, SpaceX.

Стоит отметить, что до Маска в сентябре на первом месте был основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $201 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск продает свой последний особняк в Сан-Франциско. Таким образом, основатель компаний SpaceX и Tesla выполнит данное им год назад обещаниепродать всю свою недвижимость. Таков был его ответ на критику относительно огромного состояния и неполной уплаты всех налогов.

Недвижимость Маска, а это семь поместий в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, эксперты оценили более чем в 100 миллионов долларов. В настоящее время предприниматель вместе с семьей живет в Техасе в доме, принадлежащем его компании SpaceX и платящей за него 50 тысяч долларов аренды ежемесячно.

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