День бабушек и дедушек: Настя Приходько вспомнила, как за ее дедушкой гнался людоед

Это было в трудные времена голодомора.

Украинская певица Настя Приходько в рамках спецпроекта ТСН.ua ко Дню бабушек и дедушек рассказала о своем дедушке.

Как поделилась артистка, к 10 годам, пока дедушка не умер, он воспитывал будущую звезду, поэтому у нее с ним связаны лучшие воспоминания. Приходько призналась, что дедушка научил ее разбираться в звездах, в травах, много занимался работой по дереву и таким образом выражал любовь.

Настя Приходько с дедушкой

Также Настя переняла традицию от дедушки и в свою семью – каждое воскресенье вся семья должна собираться за столом и обсуждать, что произошло за неделю. Но не прошло детство исполнительницы и без курьезных случаев, связанных с дедушкой.

"Дедушка надел мне тарелку горохового супа на голову. Я с тех пор не ем гороховый суп. Дед мне сказал, пока я не доем гороховый суп, я не встану из-за стола. Это продолжалось долго, в течение часа, полутора, пока этот суп не покрылся пленкой. А поскольку дед прошел войну и закалка у деда военная, он грюкнул по столу и просто взял тарелку и надел мне на голову", — вспомнила Приходько.

Рассказала Настя и о непростых временах голодомора, в которые жил ее дедушка. Тогда он был еще мальчиком и с ним могла случиться беда.

"Дедушка пережил голодомор. Дедушка был маленьким, ему было семь лет. У них в деревне появился человек, который убивал людей и делал консервации из этих людей. В один из вечеров… Как его поймали. Потому что он гнался за моим дедом, хотел его убить маленьким. И на его громкие крики... Его нашли, потом начали разбираться и нашли, что убивал людей, прятал", — вспомнила жуткую историю Настя.

Дедушки звезды не стало в 1997 году. С того времени Приходько регулярно ездит к близкому человеку на могилу, убирает. Настя призвала всех, у кого живы дедушки и бабушки, посидеть с ними, послушать, поговорить, они ведь "производители детского счастья".

Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!

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