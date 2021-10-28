День бабушек и дедушек: Лидия Таран рассказала, как ее бабушка убегала от голодомора

Также женщина с тремя сыновьями из Сибири вернулась в Украину.
Сегодня, 28 октября, в Украине празднуется День бабушек и дедушек. Праздник хоть и молодой, но очень светлый и нужный.
В рамках спецпроекта сайта ТСН.ua звезды поделились теплыми воспоминаниями и рассказали истории своих самых родных людей. Так, ведущая "ТСН" Лидия Таран вспомнила свою отчаянную бабушку по отцовской линии, которой в молодости пришлось убегать от голодомора.
"Бабушка по папиной линии убегала от голодомора. Из Кировоградской, тогда это еще была Полтавская, области. У них было очень много детей, их раскулачили и у нее не было другого выхода. Она взяла всю вышивку, все свое приданое, она еще была тогда молоденькая девушка. Был один выход – спасаться, бежать из села… И она по железнодорожному пути, продавая, отдавая рушники, выменивая их на еду, все это приданое, добралась пешком, собственно говоря, до "Донецкого", как она говорила и там спаслась тем, что устроилась на шахту кухаркой. Так она познакомилась с дедушкой. Он забрал ее с собой в Сибирь", — вспомнила Таран.
По словам Лидии, ее дедушка родился в Полтавской губернии, но когда Столыпинская реформа была в царской России, тогда украинцев целыми вагонами вывозили в Сибирь:
"Их целыми вагонами из Полтавской губернии, где уже не хватало земли, грузили и целыми семьями выселяли в Сибирь. И так эта часть моего рода по папиной линии попала в Сибирь", — объяснила Лидия.
У дедушки и бабушки родилось трое детей, а потом дедушка погиб на фронте. Бабушка оставаться в Сибири не хотела и решила возвращаться в Украину:
"Она почти год, эшелонами, попутками с тремя сыновьями, вдова, после войны добиралась назад и вернулась. Но уже не в родное село, где все практически вымерли или выехали. Тогда давали землю возле железнодорожных станций, давали восемь соток. Одни женщины тогда работали, потому что мужчины практически все умерли", — рассказала ведущая.
Чтобы там остаться, бабушка тяжело работала на железнодорожном узле, клала шпалы, делала тяжелый физический труд. "Своими руками сама возводила дом из глины, из брикетов. Это скорее не дома, а скорее большие хижины", — рассказала Таран.
Так ее бабушка с сыновьями и осталась жить в Знаменке Кировоградской области.
Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!
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