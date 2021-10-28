День бабушек и дедушек: Лидия Таран рассказала, как ее бабушка убегала от голодомора

Также женщина с тремя сыновьями из Сибири вернулась в Украину.

Сегодня, 28 октября, в Украине празднуется День бабушек и дедушек. Праздник хоть и молодой, но очень светлый и нужный.

В рамках спецпроекта сайта ТСН.ua звезды поделились теплыми воспоминаниями и рассказали истории своих самых родных людей. Так, ведущая "ТСН" Лидия Таран вспомнила свою отчаянную бабушку по отцовской линии, которой в молодости пришлось убегать от голодомора.

"Бабушка по папиной линии убегала от голодомора. Из Кировоградской, тогда это еще была Полтавская, области. У них было очень много детей, их раскулачили и у нее не было другого выхода. Она взяла всю вышивку, все свое приданое, она еще была тогда молоденькая девушка. Был один выход – спасаться, бежать из села… И она по железнодорожному пути, продавая, отдавая рушники, выменивая их на еду, все это приданое, добралась пешком, собственно говоря, до "Донецкого", как она говорила и там спаслась тем, что устроилась на шахту кухаркой. Так она познакомилась с дедушкой. Он забрал ее с собой в Сибирь", — вспомнила Таран.

По словам Лидии, ее дедушка родился в Полтавской губернии, но когда Столыпинская реформа была в царской России, тогда украинцев целыми вагонами вывозили в Сибирь:

"Их целыми вагонами из Полтавской губернии, где уже не хватало земли, грузили и целыми семьями выселяли в Сибирь. И так эта часть моего рода по папиной линии попала в Сибирь", — объяснила Лидия.

У дедушки и бабушки родилось трое детей, а потом дедушка погиб на фронте. Бабушка оставаться в Сибири не хотела и решила возвращаться в Украину:

"Она почти год, эшелонами, попутками с тремя сыновьями, вдова, после войны добиралась назад и вернулась. Но уже не в родное село, где все практически вымерли или выехали. Тогда давали землю возле железнодорожных станций, давали восемь соток. Одни женщины тогда работали, потому что мужчины практически все умерли", — рассказала ведущая.

Бабушка и дедушка Лидии Таран

Чтобы там остаться, бабушка тяжело работала на железнодорожном узле, клала шпалы, делала тяжелый физический труд. "Своими руками сама возводила дом из глины, из брикетов. Это скорее не дома, а скорее большие хижины", — рассказала Таран.

Так ее бабушка с сыновьями и осталась жить в Знаменке Кировоградской области.

Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!

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