День бабусь та дідусів: Настя Приходько пригадала, як за її дідусем гнався людожер

Це було у важкі часи голодомору.

Українська співачка Настя Приходько в рамках спецпроєкту ТСН.ua до Дня бабусь і дідусів розповіла про свого дідуся.

Як поділилася артистка, до 10 років, поки дідусь не помер, він виховував майбутню зірку, тому у неї з ним пов'язані найкращі спогади. Приходько зізналася, що дідусь навчив її розбиратися у зірках, у травах, багато займався роботою по дереву і таким чином висловлював кохання.

Настя Приходько з дідусем

Також Настя перейняла традицію від дідуся і до своєї родини – щонеділі уся сім'я має збиратися за столом та обговорювати, що сталося за тиждень. Та не минуло дитинство виконавиці і без курйозних випадків, пов'язаних з дідусем.

"Дідусь одягнув мені тарілку горохового супу на голову. Я відтоді не їм гороховий суп. Дід мені сказав, поки я не доїм гороховий суп, я не встану з-за столу. Це тривало довго, протягом години, півтори, поки цей суп не покрився плівкою. А оскільки дід пройшов війну і загартування у діда військова, він грюкнув по столу і просто взяв тарілку і одягнув мені на голову", - пригадала Приходько.

Розповіла Настя й про непрості часи голодомору, у які жив її дідусь. Тоді він був ще хлопчиком і з ним могла статися біда.

"Дідусь пережив голодомор. Дідусь був маленьким, йому було сім років. У них в селі з'явилася людина, яка вбивала людей і робила консервації з цих людей. В один з вечорів… Як його спіймали. Тому що він гнався за моїм дідом, хотів його вбити маленьким. І на його голосні крики… Його знайшли, потім почали розбиратися і знайшли, що вбивав людей, ховав", - пригадала моторошну історію Настя.

Дідуся зірки не стало 1997 року. Відтоді Приходько регулярно їздить до близької людини на могилу, прибирає. Настя закликала всіх, у кого живі дідусі та бабусі посидіти з ними, послухати, поговорити, адже вони "виробники дитячого щастя".

Сайт ТСН.ua вітає усіх бабусь і дідусів зі світлим святом і бажає здоров'я, щастя і багато усмішок близьких!

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