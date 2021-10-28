АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправити авто стає кожного дня дорожче.

Низка український мереж АЗС у четвер, 28 жовтня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях "Кворум" усі види пального подорожчали на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,85 грн/л, А-92 — до 30,55 грн/л, на ДП — до 30,45 грн/л.

У мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на бензин: А-95 подорожчав до 30,45 грн/л, А-92 - до 29,45 грн/л, Такі мережі як KLO, "БРСМ-Нафта", "Татнафта-АЗС-Україна", Mango та Motto підвищили ціни в межах 0,1-1 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,20 гривень за літр, для дизельного пального - 25,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,72 коп./літр та 0,63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,2 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,07 грн/л.

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