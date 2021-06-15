Илон Маск продает свой последний особняк в Сан-Франциско

Таким образом основатель компаний SpaceX и Tesla выполнит свое обещание.
Маск продает свой последний особняк в Сан-Франциско.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Таким образом основатель компаний SpaceX и Tesla выполнит данное им год назад обещание — продать всю свою недвижимость. Такой был его ответ на критику касательно огромного состояния и неполной уплаты всех налогов.
Недвижимость Маска, а это семь особняков в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, эксперты оценили в более чем в 100 миллионов долларов. Сейчас предприниматель вместе с семьей живет в Техасе в доме, который принадлежит его компании SpaceX и платит за него 50 тысяч долларов аренды ежемесячно.
Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск больше не является самым богатым человеком планеты.