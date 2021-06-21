Скандальный Моргенштерн ответил "да" на предложение любимой

Девушка артиста сделала ему предложение руки и сердца.

Известному российскому рэперу Моргенштерну, которого недавно оштрафовали на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков, признались в любви и предложили жениться.

Так, 20-летняя девушка артиста Дилара решила сделать Моргенштерну неожиданный сюрприз на праздновании его первого Шаббата в синагоге. Об этом эпатажный исполнитель рассказал в своем фотоблоге. Певец добавил видео на котором любимая, в кругу друзей и родных, преподносит ему коробочку с обручальным кольцом.

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В заметке под роликом рэпер поделился, что Дилара в его лучших традициях, сломала все ожидания и стереотипы. Также артист иронично отметил, что теперь готовится к девичнику и выбирает платье.

"Мальчик делает предложение, а мужчина принимает его. Да, да, девочки, завидуйте, выхожу за... жену", — написал исполнитель.

Напомним, полтора года назад, во время траура по погибшим в одесском институте, певец вышел на сцену, на концерте в Одессе, и довольно резко высказался об объявлении траура. Позже скандальный российский рэпер Моргенштерн, попал в "черный список" Минкульта. Музыкант был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

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