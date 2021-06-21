Скандальний Моргенштерн відповів "так" на освідчення коханої

Дівчина артиста зробила пропозицію руки та серця.

Відомому російському реперу Моргенштерну, якого нещодавно оштрафували на 100 тисяч рублів за пропаганду наркотиків, освідчилися в коханні та запропонували одружитися.

Так, 20-річна дівчина артиста Ділара вирішила зробити Моргенштерну неочікуваний сюрприз на святкуванні його першого Шабату у синагозі. Про це епатажний виконавець розповів у своєму фотоблогу. Співак додав відео на якому кохана, у колі друзів та рідних, підносить йому коробочку з обручкою.

Для перегляду гортайте праворуч.

У дописі під роликом репер поділився, що Ділара у його кращих традиціях, зламала всі очікування і стереотипи. Також артист іронічно зазначив, що тепер готується до дівич-вечора і обирає сукню.

"Хлопчик робить пропозицію, а чоловік приймає її. Так, так, дівчатка, заздріть, виходжу за... дружину", - написав виконавець.

Нагадаємо, півтора роки тому, під час жалоби по загиблих в одеському коледжі, співак вийшов на сцену, на концерті в Одесі, та доволі різко висловився про оголошення трауру. Пізніше скандальний російський репер Моргенштерн, потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Музиканта було включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

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