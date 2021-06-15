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Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско

Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско

Associated Press

Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає свою обіцянку.

Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає дану ним рік тому обіцянкупродати усю свою нерухомість. Такою була його відповідь на критику щодо величезних статків  та неповної сплати усіх податків.

Нерухомість Маска, а це сім маєтків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, експерти оцінили у понад 100 мільйонів доларів. Наразі підприємець разом із сім'єю живе у Техасі в будинку, який належить його компанії SpaceX й сплачує за нього 50 тисяч доларів оренди щомісяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною планети.

Новини світу: Ілон Маск продає останній маєток у Сан-Франциско через критику щодо статків

Новини світу: Ілон Маск продає останній маєток у Сан-Франциско через критику щодо статків