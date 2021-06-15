Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає свою обіцянку.
Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає дану ним рік тому обіцянку – продати усю свою нерухомість. Такою була його відповідь на критику щодо величезних статків та неповної сплати усіх податків.
Нерухомість Маска, а це сім маєтків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, експерти оцінили у понад 100 мільйонів доларів. Наразі підприємець разом із сім'єю живе у Техасі в будинку, який належить його компанії SpaceX й сплачує за нього 50 тисяч доларів оренди щомісяця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною планети.