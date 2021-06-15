Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає свою обіцянку.

Ілон Маск продає свій останній маєток у Сан-Франциско.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Таким чином засновник компаній SpaceX та Tesla виконає дану ним рік тому обіцянку – продати усю свою нерухомість. Такою була його відповідь на критику щодо величезних статків та неповної сплати усіх податків.

Нерухомість Маска, а це сім маєтків у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, експерти оцінили у понад 100 мільйонів доларів. Наразі підприємець разом із сім'єю живе у Техасі в будинку, який належить його компанії SpaceX й сплачує за нього 50 тисяч доларів оренди щомісяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною планети.

Новини світу: Ілон Маск продає останній маєток у Сан-Франциско через критику щодо статків

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