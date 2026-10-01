Від 1 жовтня студентів можуть відрахувати з вишів через нові правила: кого це зачепить

Основи національного спротиву для студентів / © ТСН.ua

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Відрахування може загрожувати українським студентам, які без законних підстав відмовляться вивчати «Основи національного спротиву» або не складуть підсумковий контроль із цієї дисципліни. Нові правила від 1 жовтня стосуються здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Відповідні зміни передбачає Закон України №4826-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 березня 2026 року.

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Кого навчатимуть

Дисципліна стане частиною освітніх програм для громадян України, які навчаються:

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у закладах фахової передвищої освіти;

на бакалавраті;

у магістратурі за медичними, фармацевтичними та ветеринарними спеціальностями.

За даними Міністерства освіти і науки, йдеться про новий підхід до підготовки молоді, який має поєднати теоретичні знання з практичними навичками. Важливим є те, що дисципліна стосуватиметься як студентів, так і студенток. Закон не передбачає поділу за статтю.

Хто може не проходити курс

Закон визначає категорії здобувачів освіти, яких можуть звільнити від вивчення «Основ національного спротиву».

Це, зокрема, студенти, які:

уже проходили військову службу;

успішно вивчили цю дисципліну під час попереднього навчання;

мають документ про проходження базової загальновійськової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності;

навчаються не за денною або дуальною формою;

проживають на тимчасово окупованій території України.

Тобто студент, який уже має відповідний підтверджений досвід або документ про військову підготовку, не повинен повторно проходити аналогічне навчання.

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Окремі правила для студентів із медичними обмеженнями

Для студентів з інвалідністю або частковою втратою працездатності без встановлення інвалідності передбачений окремий порядок.

Якщо практичні заняття можуть зашкодити здоров’ю, студент за наявності відповідних медичних документів може бути звільнений саме від практичної частини. Людина продовжуватиме проходити ті елементи підготовки, які відповідають її стану здоров’я та фізичним можливостям.

Що вивчатимуть на заняттях

Підготовка до національного спротиву складатиметься з теоретичної та практичної частин.

Серед основних напрямів:

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правила поводження зі зброєю;

набуття навичок ведення вогню зі стрілецької зброї;

мінна безпека;

домедична допомога;

дії в умовах надзвичайних ситуацій;

інші навички, передбачені навчальною програмою.

Практичний блок проводитимуть не обов’язково безпосередньо в університеті чи коледжі. Закон передбачає територіальний принцип організації занять.

Для цього можуть використовувати:

полігони вищих військових навчальних закладів;

військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

навчальні частини та центри;

військові частини Збройних Сил України;

об’єкти інших складових сил безпеки й оборони;

сертифіковані стрільбища;

тири;

інтерактивні тренажери.

Чи можна відмовитися від навчання

Відмова від вивчення «Основ національного спротиву» без законних підстав може мати серйозні наслідки.

Закон передбачає, що відрахування із закладу освіти може стати наслідком:

відмови від вивчення дисципліни;

неуспішного складання підсумкового контролю.

Це правило не застосовується до студентів, які мають законні підстави для звільнення від курсу або окремих його частин.

Іншими словами, для більшості студентів дисципліна матиме такий самий статус, як інші обов’язкові компоненти освітньої програми: її потрібно буде пройти та скласти підсумковий контроль.

Студенти, які через релігійні переконання не можуть користуватися зброєю, матимуть можливість замінити пов’язані зі зброєю практичні заняття іншими складовими підготовки. Це можуть бути, наприклад, заняття з домедичної допомоги, мінної безпеки, цивільного захисту чи інші передбачені програмою напрями.

У законодавстві та судовій практиці як приклади релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, згадуються:

Свідки Єгови;

адвентисти-реформісти;

християни віри євангельської окремих напрямів;

євангельські християни-баптисти;

християни євангельської віри;

пацифістські релігійні громади, якщо їхнє віровчення офіційно не допускає користування зброєю.

Однак сам факт, що студент називає себе віруючим або належить до певної конфесії, ще не означає автоматичного звільнення від стрілецької підготовки. Важливо, щоб релігійна організація була офіційно діючою в Україні, а її віровчення передбачало відмову від користування зброєю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в університетах і фахових коледжах курс «Основи національного спротиву» має замінити повноцінну базову загальновійськову підготовку.

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