У Roblox заявили про масштабний збій

Roblox щодня користуються понад 43 млн людей. Користувачі соцмереж заявили, що збій став "найстрашнішою частиною" Геловіна.
Компанія Roblox станом на суботу, 30 жовтня, продовжує працювати над усуненням збою в роботі однойменної ігрової платформи.
Про це повідомляє The Associated Press.
Згідно з заявою компанії із міста Сан-Матео, що в американському штаті Каліфорнія, збій стався минулої доби.
Причина інциденту поки невідома, однак у Roblox зазначили, що вона "не пов'язана з конкретним досвідом або партнерськими відносинами на платформі".
У такий спосіб компанія спростувала чутки про те, що проблему викликало безкоштовне роздавання буріто у цифровій версії ресторану Chipotle в Roblox.
Зауважимо, що платформа має 40 мільйонів ігор, 9,5 мільйона розробників, а також понад 43 мільйони активних користувачів щодня. Вона дозволяє гравцям створювати власні ігри та грати з іншими користувачами.
Особливу популярність платформа Roblox здобула під час пандемії COVID-19, впродовж якої мільйони дітей вимушено залишалися вдома через закриття шкіл.
"Найстрашніша частина Геловіна в цьому році - це збій Roblox", - прокоментував інцидент користувач Twitter @NikilisRBX.
Нещодавно в Instagram знову стався збій, який зачепив користувачів із Німеччини, Нідерландів і Великої Британії.