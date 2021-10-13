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У Telegram стався глобальний збій

У Telegram стався глобальний збій

З проблемами зіткнулися жителі кількох країн.

Збої в Telegram трапилися по всьому світу.

Про це інформує портал Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

З проблемами зіткнулися жителі Росії, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Наприклад, в Росії месенджер не працював близько 40 хвилин.

Перші неполадки зареєстровані о 2:14 за Києвом. Користувачі найчастіше скаржилися на збої в роботі програми і на проблеми з підключенням сервера.

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