У Telegram стався глобальний збій

З проблемами зіткнулися жителі кількох країн.
Збої в Telegram трапилися по всьому світу.
Про це інформує портал Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.
З проблемами зіткнулися жителі Росії, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Наприклад, в Росії месенджер не працював близько 40 хвилин.
Перші неполадки зареєстровані о 2:14 за Києвом. Користувачі найчастіше скаржилися на збої в роботі програми і на проблеми з підключенням сервера.
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